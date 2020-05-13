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Posted 13 мая 2020, 07:39

Published 13 мая 2020, 07:39

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

В Екатеринбурге против нападавшего на смотрителя за камерой возбудили уголовное дело

13 мая 2020, 07:39
В Екатеринбурге на одного из мужчин, которые напали на девушку, являющуюся смотрительницей за комплексом видеофиксации, завели уголовное дело, сообщает E1.

Дело было возбуждено по статье 158 УК РФ (Кража). Дело в том, что один из нападавших забрал с собой мобильный телефон смотрительницы.

Кроме того, происшествие с избиением девушки может привести к возбуждению еще одного уголовного дела по статье «Побои». Однако для этого полицейским требуются результаты судебной экспертизы, которая покажет, насколько тяжелые травмы получены девушкой.

Напомним, инцидент произошел в субботу 9 мая на 6-м километре дублера Сибирского тракта. Двое мужчин повалили на землю камеру видеофиксации, а затем они нанесли несколько ударов по лицу девушке, которая вышла им навстречу. Позднее их задержали полицейские.

#Общество#Новости УрФО#Нападение#Камера#Екатеринбург
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