В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом превысило 60 человек

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За период с 12 по 13 мая в Нижнем Тагиле было выявлено три случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в Свердловской области.

Таким образом, общее количество заболевших в городе составляет 61 человек. По выздоровлению из больниц выписаны 13 пациентов. На данный момент показатель сохраняется на этом уровне несколько дней. Кроме того, в городе не зафиксировано ни одного летального случая от коронавируса. За сутки новые заболевшие выявлены еще в 17 городах региона. В общей сложности насчитывается 135 случаев заболевания. Всего в Свердловской области почти 2,3 тысячи человек заражены коронавирусом.