В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом превысило 60 человек

Posted 13 мая 2020, 08:04
Published 13 мая 2020, 08:04
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Таким образом, общее количество заболевших в городе составляет 61 человек.
По выздоровлению из больниц выписаны 13 пациентов. На данный момент показатель сохраняется на этом уровне несколько дней.
Кроме того, в городе не зафиксировано ни одного летального случая от коронавируса.
За сутки новые заболевшие выявлены еще в 17 городах региона. В общей сложности насчитывается 135 случаев заболевания. Всего в Свердловской области почти 2,3 тысячи человек заражены коронавирусом.