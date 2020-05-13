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Posted 13 мая 2020, 08:04

Published 13 мая 2020, 08:04

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом превысило 60 человек

13 мая 2020, 08:04
Сюжет
Коронавирус
За период с 12 по 13 мая в Нижнем Тагиле было выявлено три случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в Свердловской области.

Таким образом, общее количество заболевших в городе составляет 61 человек.

По выздоровлению из больниц выписаны 13 пациентов. На данный момент показатель сохраняется на этом уровне несколько дней.

Кроме того, в городе не зафиксировано ни одного летального случая от коронавируса.

За сутки новые заболевшие выявлены еще в 17 городах региона. В общей сложности насчитывается 135 случаев заболевания. Всего в Свердловской области почти 2,3 тысячи человек заражены коронавирусом.

#Нижний Тагил#Коронавирус#Здоровье#Заболевшие#Изоляция#Пандемия
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