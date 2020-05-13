В России сдачу ЕГЭ перенесли на более поздний срок

Posted 13 мая 2020, 12:31
Published 13 мая 2020, 12:31
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
При этом отмечается, что ЕГЭ будут сдавать только те ученики, которые поступают в вузы. Остальных аттестируют по итогам учебного года. Точная дата проведения экзаменов для одиннадцатиклассников пока не определена.
Кроме того, в Минпросвещения сообщили, что все экзамены будут сдаваться в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
Напомним, итоговый экзамен для девятиклассников (ОГЭ) в этом году отменен полностью. Ученикам выставят годовые оценки по текущим результатам.