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Posted 13 мая 2020, 12:31

Published 13 мая 2020, 12:31

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

В России сдачу ЕГЭ перенесли на более поздний срок

13 мая 2020, 12:31
Сюжет
Коронавирус
Минпросвещения РФ в связи в пандемией коронавируса вновь перенесла сдачу Единого государственного экзамена с 8 июня на более поздний срок, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом отмечается, что ЕГЭ будут сдавать только те ученики, которые поступают в вузы. Остальных аттестируют по итогам учебного года. Точная дата проведения экзаменов для одиннадцатиклассников пока не определена.

Кроме того, в Минпросвещения сообщили, что все экзамены будут сдаваться в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Напомним, итоговый экзамен для девятиклассников (ОГЭ) в этом году отменен полностью. Ученикам выставят годовые оценки по текущим результатам.

#Общество#Коронавирус#Россия#Школьники#ЕГЭ
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