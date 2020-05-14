В Нижнем Тагиле реконструкцию парка советской скульптуры завершат к концу года

Сегодня был предложен очень интересный вариант металлической беседки. Все-таки город у нас связан с металлом, поэтому такие стилизованные композиции будут красиво вписываться в общий ансамбль. Работы продолжим. Будем искать источники финансирования. В этом году нам необходимо полностью завершить проект. Должно получиться очень красиво, отметил на совещании глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.