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Posted 14 мая 2020, 16:54

Published 14 мая 2020, 16:54

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

В Нижнем Тагиле реконструкцию парка советской скульптуры завершат к концу года

14 мая 2020, 16:54
Определился фронт работ по реконструкции подземной части парка советской скульптуры в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба администрации города.

Реконструкция площадки, прилегающей к зданию Нижнетагильского музея изобразительных искусств, закончится к концу 2020 года. При выполнении строительных работ на объекте в прошлом году был обнаружен подвал, который по версии музейщиков был погребом купца Аксенова. Именно ему в начала XX века принадлежало здание нынешнего музея ИЗО.

На выездном совещании администрации города наметили план работ, которые необходимо провести на объекте – вывезти строительный мусор, отсыпать грунт, провести озеленение территории, облицевать стены плиткой. Вход в «подземелье» решили закрыть решёткой, за которой планируется разместить историческую инсталляцию в виде винных бочек.

Сегодня был предложен очень интересный вариант металлической беседки. Все-таки город у нас связан с металлом, поэтому такие стилизованные композиции будут красиво вписываться в общий ансамбль. Работы продолжим. Будем искать источники финансирования. В этом году нам необходимо полностью завершить проект. Должно получиться очень красиво, отметил на совещании глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Сейчас на площадке установлено 7 скульптур советской эпохи, которые украшали когда-то улицы и площади города. По задумке организаторов проекта, сквер должен стать местом для проведения концертов и других культурных мероприятий под открытым небом. По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на проект из областного бюджета был выделен один миллион рублей.

#Общество#Нижний Тагил#Реконструкция#Музей изо#Парк
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