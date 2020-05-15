Алкоголь и сигареты стали причиной пожара на Вагонке

Posted 15 мая 2020, 12:25
Published 15 мая 2020, 12:25
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
По словам спасателей, влюблённая пара накануне вечером злоупотребила алкоголем. Будучи изрядно пьяным, мужчина решил покурить, не вставая с кресла. В итоге он уснул с сигаретой в руках.
Мужчину и женщину разбудили сотрудники МЧС, когда эвакуировали их из квартиры, добавили в надзорном ведомстве.
После осмотра медиками влюблённые отказались от госпитализации.
В результате происшествия огонь повредил имущество тагильчан на площади два квадратных метра. По факту пожара сотрудниками МЧС проводится проверка.
С начала 2020 года в Нижнем Тагиле в результате возгораний погибло 9 человек, из них 8 находились в состоянии алкогольного опьянения.