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Posted 15 мая 2020, 12:25

Published 15 мая 2020, 12:25

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Алкоголь и сигареты стали причиной пожара на Вагонке

15 мая 2020, 12:25
Пожар на улице Орджоникидзе утром 15 мая произошёл из-за непотушенной сигареты, рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности МЧС.

По словам спасателей, влюблённая пара накануне вечером злоупотребила алкоголем. Будучи изрядно пьяным, мужчина решил покурить, не вставая с кресла. В итоге он уснул с сигаретой в руках.

Мужчину и женщину разбудили сотрудники МЧС, когда эвакуировали их из квартиры, добавили в надзорном ведомстве.

После осмотра медиками влюблённые отказались от госпитализации.

В результате происшествия огонь повредил имущество тагильчан на площади два квадратных метра. По факту пожара сотрудниками МЧС проводится проверка.

С начала 2020 года в Нижнем Тагиле в результате возгораний погибло 9 человек, из них 8 находились в состоянии алкогольного опьянения.

#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Алкогольное опьянение
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