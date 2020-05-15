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Posted 15 мая 2020, 15:16

Published 15 мая 2020, 15:16

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Куйвашев вопреки обращению главного санврача заявил о готовности к снятию ограничений

15 мая 2020, 15:16
Сюжет
Коронавирус
Евгений Куйвашев заявил о том, что Свердловская область готова к поэтапному снятию ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Об этом губернатор написал в своем Instagram.

По словам главы региона, все условия из рекомендаций Роспотребназдора для начала первого этапа снятия ограничений выполнены. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,71, половина мест в инфекционных больницах остается свободной. Кроме того, проводится 121 тест на 100 тысяч населения. При сохранении всех этих условий можно говорить о постепенном снятии ограничений.

Также губернатор рассказал, что 18 мая на заседании оперштаба обсудят указ о поэтапном снятии ограничительных мер.

Мой настрой при этом сохраняется. Здоровье всех жителей Свердловской области — безусловный приоритет, написал Куйвашев.

Напомним, главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских написал обращение к губернатору, в котором попросил не отменять ограничения по коронавиурсу.

#Общество#Коронавирус#Свердловская область#Евгений Куйвашев
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