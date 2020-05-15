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Posted 15 мая 2020, 18:35

Published 15 мая 2020, 18:35

Modified 17 сентября 2022, 17:04

Updated 17 сентября 2022, 17:04

На Урале начинаются клинические испытания лекарства против коронавируса

15 мая 2020, 18:35
Сюжет
Коронавирус
В Екатеринбурге начнут клинические испытания «Триазавирина». Об этом заявил академик Валерий Чарушин, пишут «Вечерние ведомости».

По словам Чарушина, испытания препарата пройдут на базе одной из больниц города и Уральского медицинского госуниверситета. Также он сообщил, что испытания стартуют не позднее лета.

Евгений Куйвашев поручил создать рабочую группу, которая займется клиническими испытаниями препарата. Основаниями для этого стало то, что «Триазавирин» используют при лечении коронавируса в больницах Екатеринбурга, и он хорошо себя показал, но нужно подтвердить документально его действие на вирус.

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#Общество#Коронавирус#Свердловская область#Лекарство#Таблетки#Короновирус
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