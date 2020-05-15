На Урале начинаются клинические испытания лекарства против коронавируса

Евгений Куйвашев поручил создать рабочую группу, которая займется клиническими испытаниями препарата. Основаниями для этого стало то, что «Триазавирин» используют при лечении коронавируса в больницах Екатеринбурга, и он хорошо себя показал, но нужно подтвердить документально его действие на вирус.