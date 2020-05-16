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Posted 16 мая 2020, 13:24

Published 16 мая 2020, 13:24

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Автоинспекторы из Красноуфимска спасли из горящего дома двух человек

16 мая 2020, 13:24
Инспекторы ГИБДД Красноуфимска во время вечернего патрулирования села Криулино спасли из горящего дома двух человек, сообщает отделение пропаганды Свердловской области.

Инцидент произошёл в начале мая. Патрульные Николай Сидоров и Иван Константинов находились на привычном маршруте патрулирования в селе Криулино. Над одним из домов правоохранители заметили густой чёрный дым. Инспекторы незамедлительно сообщили о пожаре по радиостанции на базу.

Жильцов близлежащих домов патрульные разбудили и экстренно эвакуировали. Подъехав к горящему дому, полицейские увидели мужчину, стоящего во дворе охваченного пламенем здания. Он сообщил, что в помещении осталась его пожилая супруга, которая самостоятельно выбраться на улицу не сможет из-за сильного шока. Поэтому инспекторы выбили одно из стёкол в доме и спасли женщину.

Хозяев дома оперативно передали подъехавшим на вызов сотрудникам скорой помощи. После чего инспекторы оцепили близлежащую территорию для беспрепятственного проезда спецтехники МЧС.

Инспекторов ГИБДД старшего лейтенанта полиции Ивана Константинова и сержанта полиции Николая Спиридонова руководство ведомства планирует поощрить.

#Происшествия#Пожар#ГИБДД#Спасение
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