Автоинспекторы из Красноуфимска спасли из горящего дома двух человек

Жильцов близлежащих домов патрульные разбудили и экстренно эвакуировали. Подъехав к горящему дому, полицейские увидели мужчину, стоящего во дворе охваченного пламенем здания. Он сообщил, что в помещении осталась его пожилая супруга, которая самостоятельно выбраться на улицу не сможет из-за сильного шока. Поэтому инспекторы выбили одно из стёкол в доме и спасли женщину.