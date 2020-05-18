Материалы дела о ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле составили 19 томов

Posted 18 мая 2020, 09:27
Published 18 мая 2020, 09:27
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Расследованием дела занимался следователь майор юстиции Дмитрий Чернышев. Преступление было задокументировано сотрудниками полиции Нижнего Тагила из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.
Под его руководством проведен ряд сложных экспертиз, в том числе бухгалтерских, строительно-технических и почерковедческих. Резонансное дело состоит из 19 томов. В результате аферы десятки семей, большинство из них — работники крупного оборонного предприятия, лишились единственного жилья, которое приобреталось с использованием средств материнского капитала, а так же с привлечением средств, полученных гражданами в рамках ипотечного кредитования, рассказал Валерий Горелых.
Также он добавил, что непосредственных участников долевого строительства от действий обвиняемых пострадал ряд предпринимателей, привлекаемых к выполнению отдельных строительных работ, в качестве оплаты за которые они должны были получить квартиры в строящемся доме. С целью возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим, представителями МВД наложен арест на имущество подозреваемых лиц.
Напомним, в июне 2019 года дольщики ЖК «Тимирязевский» обратились в прокуратуру, так как квартиры им не были сданы застройщиком. Строительство должно было завершиться еще в 2018 году, однако первый дом жилого комплекса все еще не введен в эксплуатацию, а второй находится на стадии закладки фундамента. Работами занималось ООО «СУ-1», у которого, кроме того, скопился долг за аренду земли перед администрацией города в размере 10 миллионов рублей. Мэрия выиграла дело.
В августе 2019 года прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» из-за нецелевого расходования средств дольщиков. В октябре Госжилинспекция начала поиск нового подрядчика для продолжения строительства ЖК «Тимирязевский».
В конце января администрация Нижнего Тагила нашла нового подрядчика — «Урал Инжиниринг». Компания согласилась проводить работы взамен на получение непроданных квартир, однако, поскольку жилплощади находятся в аресте, переговоры сорвались.
20 февраля Арбитражный суд Свердловской признал ООО «СУ-1» банкротом. В отношении должника открыто конкурсное производство.
Данное уголовное дело было направлено в Дзержинский суд Нижнего Тагила. Директоров ООО «СУ-1» обвиняют в похищении 32 миллионов рублей.