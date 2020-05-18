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Posted 18 мая 2020, 17:24

Published 18 мая 2020, 17:24

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Михаил Мишустин потребовал выплатить надбавки медикам до 19 мая

18 мая 2020, 17:24
Сюжет
Коронавирус
Премьер-министр заявил, что ситуация с выплатами медикам должна быть решена до 19 мая, сообщают «Новые известия».

По словам Михаила Мишустина, все медработники должны получить надбавки за апрель и май в полном объеме.

Врачам полагается прибавка за работу с пациентами, у которых коронавирус, в размере 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей.

Средства были выделены из бюджета, но при расчетах выплат в регионах медикам начали насчитывать выплаты за фактически проведенное время с коронавирусными больными. Поэтому вместо 25-80 тысяч рублей получилось всего по 250 рублей.

О проблемах с выплатами медиком Мишустин доложил президенту. Владимир Путин отчитал глав регионов за неверную интерпретацию его слов.

Было четко и ясно сказано, что эти деньги должны выплатить за работу с заболевшими коронавирусом, а не за какие-то часы и минуты, проведенные с ними. Я назвал конкретные цифры. Я что поручал считать часы? сказал президент.

#Общество#Коронавирус#Деньги#Врачи#Михаил Мишустин
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