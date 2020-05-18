Под Нижним Тагилом ликвидирована одна из крупнейших несанкционированных свалок

Мусор здесь убирался периодически, но не в таких объёмах, заявил руководитель МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа» Валерий Кузьминых. По его словам, тех сил, которые есть у региональный оператора, у администрации округа нет. Сейчас администрацией ГГО принято решение о ликвидации результатов свалок: будет облагорожена почва и завезён грунт. Также ведётся работа и с населением. Кузьминых добавил, что оплачивать работу будет хозяин участка — администрация округа. Окончательная сумма пока неизвестна, по его словам, расчёты ещё ведутся. Работы по ликвидации свалок будут продолжаться, уточнил чиновник.