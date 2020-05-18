Жители Нижнего Тагила вновь пожаловались на загрязнение воздуха

Нам объясняют, что снижение будет. Ну давайте посчитаем, если в 2001 году порядка 99 тысяч тонн выбрасывалось в атмосферу веществ, то в 2015–2016 году было порядка 85 тысяч тонн. Сейчас они сократили до 65. Если было 1,85%, то сейчас 1,75%. Это все выбрасывается и сыпется. Если поделить это на 350 тысяч жителей, то получается, что в год каждому на голову падает 185 килограмм выбросов. Ладно, если их ветер разносит, если нет? говорит общественник.