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Posted 19 мая 2020, 11:52

Published 19 мая 2020, 11:52

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Экологические волонтёры высадили под Нижним Тагилом 5 тысяч сеянцев ели

19 мая 2020, 11:52
17 мая молодежное экологическое движение «Делай!» в рамках лесовосстановительной деятельности «РусКлиматФонд» провели посадку пяти тысяч сеянцев ели в окрестностях Нижнего Тагила. Высадка деревьев произошла на участке недалеко от посёлка Зональный в Дзержинском районе города.

В пресс-службе движения «Делай!» отметили, что обычно сеянцы высаживают на поврежденных лесных территориях после пожаров, крупных ураганов или больших вырубок, так и в этот раз площадка была выбрана неслучайно — в прошлом году здесь проходила санитарная рубка деревьев, поэтому участок леса нуждался в оживлении.

Это было наше первое крупное лесовосстановительное мероприятие в этом сезоне, и оно явно задало высокую планку и рабочий настрой, поэтому мы не намерены останавливаться. Мы успели высадить все запланированные сеянцы, они должны хорошо прижиться, поскольку погода сейчас как раз не сильно жаркая, и они не засохнут,поделилась с TagilCity.ru пресс-секретарь движения «Делай!» Мария Осинцева.

Девушка также отметила, что осенью прошлого года «Делай!» уже проводили подобную посадку в тагильском лесничестве, сотрудники которого гарантировали почти 100% приживаемость деревьев, поэтому и в этот раз волонтёры надеются на такой результат.

Помимо волонтеров движения «Делай!», в акции приняли участие члены сразу нескольких крупных организаций Екатеринбурга, таких как: "Волонтеры Урала", Общероссийский народный фронт Свердловской области и Молодежное правительство Свердловской области — всего было 30 волонтеров. По данным пресс-службы движения, каждый волонтёр посадил более 150 сеянцев.

Кроме того, в рамках проекта «Дуб фест» фонда «Лесное наследие» в ближайшее время пройдут ещё две крупные посадки дубов в Свердловской области (каждая по 20 000 саженцев): первая посадка будет уже в эти выходные, вторая — через неделю. Сообщается, что посадки будут проходить в районах Артемовска и Сысерти.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Здоровье#Деревья#Посадка деревьев#Александр Зверев
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