Экологические волонтёры высадили под Нижним Тагилом 5 тысяч сеянцев ели

Это было наше первое крупное лесовосстановительное мероприятие в этом сезоне, и оно явно задало высокую планку и рабочий настрой, поэтому мы не намерены останавливаться. Мы успели высадить все запланированные сеянцы, они должны хорошо прижиться, поскольку погода сейчас как раз не сильно жаркая, и они не засохнут,поделилась с TagilCity.ru пресс-секретарь движения «Делай!» Мария Осинцева.