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Posted 20 мая 2020, 09:10

Published 20 мая 2020, 09:10

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Мэрия Нижнего Тагила передала организации инвалидов в пользование помещение

20 мая 2020, 09:10
Администрация Нижнего Тагила позволила местной общественной организации инвалидов «Равновесие» заключить договор безвозмездного пользования нежилым помещением с МБУДО Домом детского творчества Тагилстроевского района, гласит постановление мэрии.

Согласно документу, Дом детского творчества сможет предоставить организации «Равновесие» помещение № 15 на первом этаже здания сроком на один год.

В постановлении также отмечается, что Дому детского творчества Тагилстроевского района необходимо уведомлять Управление муниципального имущества администрации города о заключении договоров безвозмездного пользования имуществом не позднее, чем через десять дней с момента их подписания.

Напомним, в марте стало известно, что Администрация Нижнего Тагила планирует передать в безвозмездное пользование нежилое здание на улице Цементная благотворительному Фонду помощи животным «Солнечный дом». Согласно кадастровому номеру в постановлении о передаче имущества от 23 марта, площадь помещения по адресу улица Цементная, 14 составляет 298 квадратных метров, а его кадастровая стоимость — порядка 1,8 миллиона рублей. Как фонд планирует использовать это здание в муниципалитете не уточнили, так как договор на момент публикации материала ещё не был заключен.

Стоит отметить, что по данным из открытых источников, организация БФ «Солнечный Дом» была зарегистрирована 9 января 2020 года. Президентом фонда числится Александр Федотов, который также является директором ООО «ЛитМашКом». Найти другую информацию о «Солнечном Доме» в интернете и соцсетях TagilCity.ru не удалось.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Администрация#Администрация Нижнего Тагила#Александр Зверев
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