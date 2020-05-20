Облсуд вернул дело начальника ОМВД Туринска на новое рассмотрение

Posted 20 мая 2020, 16:21
Published 20 мая 2020, 16:21
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
Ранее дело собирались вернуть в прокуратуру за несостоятельностью обвинений. Однако облсуд решил иначе – уголовное дело возвращено в Туринский райсуд для рассмотрения в ином составе суда.
Напомним, по версии следствия, полицейский сдал на металлолом изъятые у населения и находящиеся на территории ОМВД мотоциклы и запчасти от мототехники. Ему предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий».