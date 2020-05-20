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Posted 20 мая 2020, 05:05

Published 20 мая 2020, 05:05

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Сотрудники склада «Красное и Белое» с COVID-19 заполнили больницы Екатеринбурга

20 мая 2020, 05:05
Сюжет
Коронавирус
Зараженных коронавирусом сотрудников склада, обслуживающего сеть алкомаркетов «Красное и Белое», госпитализируют в Госпиталь ветеранов войн, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

По информации источника, после поступления первых партий пациентов, более 280 коек оказались заняты. На них расположены и те, кто был госпитализирован ранее. Свободных мест остается меньше 70. Кроме того, рассматривался вариант размещения пациентов в госпитале «Екатеринбург-Экспо». Директор госпиталя заявил, что пациентов там на данный момент нет.

Ранее стало известно, что на складе «Абсолют», расположенном под Екатеринбургом, у 136 сотрудников был подтвержден коронавирус — это грузчики и экспедиторы предприятия. Предполагается, что от них могли заразиться сотрудники магазинов сети «Красное и Белое». В ближайшее время планируется протестировать 1300 человек, сообщил изданию источник.

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Екатеринбург#Изоляция#Пандемия
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