Сотрудники склада «Красное и Белое» с COVID-19 заполнили больницы Екатеринбурга

Posted 20 мая 2020, 05:05
Published 20 мая 2020, 05:05
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
По информации источника, после поступления первых партий пациентов, более 280 коек оказались заняты. На них расположены и те, кто был госпитализирован ранее. Свободных мест остается меньше 70. Кроме того, рассматривался вариант размещения пациентов в госпитале «Екатеринбург-Экспо». Директор госпиталя заявил, что пациентов там на данный момент нет.
Ранее стало известно, что на складе «Абсолют», расположенном под Екатеринбургом, у 136 сотрудников был подтвержден коронавирус — это грузчики и экспедиторы предприятия. Предполагается, что от них могли заразиться сотрудники магазинов сети «Красное и Белое». В ближайшее время планируется протестировать 1300 человек, сообщил изданию источник.