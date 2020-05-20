Сотрудники склада «Красное и Белое» с COVID-19 заполнили больницы Екатеринбурга

По информации источника, после поступления первых партий пациентов, более 280 коек оказались заняты. На них расположены и те, кто был госпитализирован ранее. Свободных мест остается меньше 70. Кроме того, рассматривался вариант размещения пациентов в госпитале «Екатеринбург-Экспо». Директор госпиталя заявил, что пациентов там на данный момент нет.