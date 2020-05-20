В Екатеринбурге ищут актеров для съемок в мини-сериале про доставщика еды

Заявки на кастинг принимаются с 19 по 31 мая. Участвовать могут мужчины и женщины от 19 до 65 лет. На сайте проекта представлен полный список персонажей. Чтобы принять участие в кастинге, необходимо записать видеовизитку, назвать героя, которого вы хотели бы сыграть, а также рассказать о себе.