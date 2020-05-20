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Posted 20 мая 2020,, 05:51

Published 20 мая 2020,, 05:51

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Екатеринбурге ищут актеров для съемок в мини-сериале про доставщика еды

20 мая 2020, 05:51
В Екатеринбурге начались поиски актеров для съемок в мини-сериале Евгения Горенбурга, сообщает пресс-служба фестиваля Ural Music Night.

Евгений Горенбург известен своим фестивалем «Старый новый рок». Теперь он решил заняться съемками кино.

Продюссерский центр «Лад» объявил о запуске мини-сериала с рабочим названием «Гриша Субботин». Он представляет собой антологию, в которой каждый из эпизодов — это отдельная история и разный набор персонажей.

Григорий работает доставщиком еды и постоянно оказывается в необычных ситуациях. Он всегда помогает другим решать их проблемы. За время работы Грише приходится сталкиваться с хоббитами, сумасшедшими соседями, начинающими блогерами, бизнесменами, рок-музыкантами и другими героями. Через них авторы хотят показать всю комичность общества.

Мини-сериал является федеральным проектом. Его съемки пройдут в Екатеринбурге.

Заявки на кастинг принимаются с 19 по 31 мая. Участвовать могут мужчины и женщины от 19 до 65 лет. На сайте проекта представлен полный список персонажей. Чтобы принять участие в кастинге, необходимо записать видеовизитку, назвать героя, которого вы хотели бы сыграть, а также рассказать о себе.

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#Общество#Новости УрФО#Кино#Кастинг#Екатеринбург
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