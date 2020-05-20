В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» за 114 миллионов рублей закупил спонсорскую рекламу

Техническое задание имеет 11 пунктов, которые должны выполняться в течении 2020 года. Среди них: организация участия в мероприятиях; предоставление возможности свободного посещения всех домашних соревнований поставщика представителями предприятия до ста человек; организация участия в PR-компании, публичное выражение благодарности предприятию, как титульному спонсору поставщику за оказанную поддержку; возможность выступления представителей предприятия от имени генерального спонсора поставщика на официальных мероприятиях, проходящих в городе Нижний Тагил (в случае, если это не противоречит официальным регламентам).