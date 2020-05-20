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Posted 20 мая 2020, 06:20

Published 20 мая 2020, 06:20

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» за 114 миллионов рублей закупил спонсорскую рекламу

20 мая 2020, 06:20
В Нижнем Тагиле АО НПК «Уралвагонзавод» 18 мая за 114 миллионов рублей закупило спонсорскую рекламу у единственного поставщика. Согласно документам закупки, по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, лот классифицируется как «деятельность спортивных клубов».

Техническое задание имеет 11 пунктов, которые должны выполняться в течении 2020 года. Среди них: организация участия в мероприятиях; предоставление возможности свободного посещения всех домашних соревнований поставщика представителями предприятия до ста человек; организация участия в PR-компании, публичное выражение благодарности предприятию, как титульному спонсору поставщику за оказанную поддержку; возможность выступления представителей предприятия от имени генерального спонсора поставщика на официальных мероприятиях, проходящих в городе Нижний Тагил (в случае, если это не противоречит официальным регламентам).

Помимо этого, спортивный клуб обязан размещать логотип и названия предприятия на своих афишах, рекламных и презентационных материалах, билетах на домашние соревнования, а также на приглашениях от имени клуба для гостей категории VIP на домашние соревнования команд поставщика и другие мероприятия, организуемые поставщиком.

Кроме того, по взаимной договоренности с поставщиком, предприятию могут быть предоставлены другие рекламные и имиджевые опции без увеличения общей стоимости спонсорского вклада.

Напомним, сегодня стало известно, что АО «Электроагрегат» подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле о взыскании 4,1 миллиона рублей. Между организациями был заключен договор. Однако, по данным пресс-службы УВЗ, оплата по контракту осуществлена в установленном порядке.

#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Закупки#УВЗ#Александр Зверев
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