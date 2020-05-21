Экс-директор свердловского аквапарка не будет выплачивать кредиторам долг в миллиард

Posted 21 мая 2020, 17:46
Published 21 мая 2020, 17:46
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Дело о банкротстве предпринимателя закрыли.
Сумма иска составила 1,1 миллиарда рублей. В заёмщиках числятся Альфа-банк, Раффайзен-банк и бывший партнёр Кретова по бизнесу Олег Миронов.
В 2015 году предпринимателя признали банкротом, однако позднее его признали виновным в преднамеренном банкротстве. В 2017 году приговор отменили, началось новое разбирательство по делу. Суд несколько раз откладывали из-за болезни Кретова. В итоге коммерсанта оправдали – предприниматель смог доказать, что с 2013 года живёт на одну военную пенсию, не работает, а также активно сотрудничал с конкурсным управляющим во время процедуры банкротства.
Кредиторы не согласились с решением суда и подали апелляционные жалобы.