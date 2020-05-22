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Posted 22 мая 2020, 04:07

Published 22 мая 2020, 04:07

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Мэрия Заречного встретится с бизнесменами после «похорон» у торгового центра

22 мая 2020, 04:07
Сюжет
Коронавирус
Администрация Заречного инициировала заседание координационного совета по развитию предпринимательства в городе после того, как 20 мая бизнесмены устроили «похороны», выставив гроб у одного из ТЦ, сообщает Znak.

Встреча состоится сегодня, 22 мая. Кроме того, на встречу приглашены депутаты.

В мэрии отмечают, что бизнесмены Заречного писали открытое письмо главе города. Именно оно будет рассматриваться на заседании совета.

Позавчера в Заречном предприниматели около ТКЦ «Галактика» устроили «похороны» бизнеса. Они поставили возле него гроб с венком. По словам управляющего торговым центром, на данный момент в нем открыт только продуктовый магазин. Убытки за апрель месяц составили 58 миллионов рублей.

#Общество#Бизнес#Коронавирус#Предприниматели#Заречный
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