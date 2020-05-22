Мэрия Заречного встретится с бизнесменами после «похорон» у торгового центра

Posted 22 мая 2020, 04:07
Published 22 мая 2020, 04:07
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Встреча состоится сегодня, 22 мая. Кроме того, на встречу приглашены депутаты.
В мэрии отмечают, что бизнесмены Заречного писали открытое письмо главе города. Именно оно будет рассматриваться на заседании совета.
Позавчера в Заречном предприниматели около ТКЦ «Галактика» устроили «похороны» бизнеса. Они поставили возле него гроб с венком. По словам управляющего торговым центром, на данный момент в нем открыт только продуктовый магазин. Убытки за апрель месяц составили 58 миллионов рублей.