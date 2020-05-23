Летние детские лагеря в Свердловской области будут работать по принципу обсерваторов

Posted 23 мая 2020, 12:49
Published 23 мая 2020, 12:49
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
Пока эта дата остаётся предположительной – точное решение об открытие лагерных смен будет принято в начале июня. Оно будет зависеть от ситуации с коронавирусом в регионе.
Чиновник отметил, что лагеря будут работать по принципу обсерваторов. Персонал, в том числе педагоги, будут проживать на территории учреждения в течение всей смены, которая будет длиться как минимум 14 дней. Все мероприятия для детей будут проводиться в самом лагере, между отдыхающими будет максимально снижен контакт.
На 23 мая в Свердловской области зафиксировано 171 новый случай коронавирусной инфекции, ещё два человека скончалось.