Летние детские лагеря в Свердловской области будут работать по принципу обсерваторов

Чиновник отметил, что лагеря будут работать по принципу обсерваторов. Персонал, в том числе педагоги, будут проживать на территории учреждения в течение всей смены, которая будет длиться как минимум 14 дней. Все мероприятия для детей будут проводиться в самом лагере, между отдыхающими будет максимально снижен контакт.