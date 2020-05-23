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Posted 23 мая 2020, 12:49

Published 23 мая 2020, 12:49

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Летние детские лагеря в Свердловской области будут работать по принципу обсерваторов

23 мая 2020, 12:49
Сюжет
Коронавирус
Детские лагеря в Свердловской области планируют начать работать с 15 июня как обсерваторы, заявил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков.

Пока эта дата остаётся предположительной – точное решение об открытие лагерных смен будет принято в начале июня. Оно будет зависеть от ситуации с коронавирусом в регионе.

Чиновник отметил, что лагеря будут работать по принципу обсерваторов. Персонал, в том числе педагоги, будут проживать на территории учреждения в течение всей смены, которая будет длиться как минимум 14 дней. Все мероприятия для детей будут проводиться в самом лагере, между отдыхающими будет максимально снижен контакт.

На 23 мая в Свердловской области зафиксировано 171 новый случай коронавирусной инфекции, ещё два человека скончалось.

#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Детский лагерь#Павел Креков#Загородный лагерь
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