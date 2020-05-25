В Свердловской области из-за урагана пострадали три человека

Posted 25 мая 2020, 14:45
Published 25 мая 2020, 14:45
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
По информации ведомства, в Полевском женщину придавило упавшими ветками, она доставлена в больницу без сознания. Кроме того, в Екатеринбурге пострадал крановщик башенного крана, который ветром повалило на стройплощадку.
Еще об одном пострадавшем в столице Урала, мужчине с травмой головы, сообщили РИА Новости в горздраве.
Напомним, шквалистый ветер повалил в Екатеринбурге десятки деревьев, повредил автомобили, линии электропередач и кровли домов. Порывы ветра достигали 28 м/с.