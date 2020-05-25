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Posted 25 мая 2020, 14:45

Published 25 мая 2020, 14:45

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

В Свердловской области из-за урагана пострадали три человека

25 мая 2020, 14:45
В Свердловской области три человека получили травмы в результате шквалистого ветра, который обрушился на регион сегодня, 25 мая. О двух пострадавших сообщили в областном ГУ МЧС.

По информации ведомства, в Полевском женщину придавило упавшими ветками, она доставлена в больницу без сознания. Кроме того, в Екатеринбурге пострадал крановщик башенного крана, который ветром повалило на стройплощадку.

Еще об одном пострадавшем в столице Урала, мужчине с травмой головы, сообщили РИА Новости в горздраве.

Напомним, шквалистый ветер повалил в Екатеринбурге десятки деревьев, повредил автомобили, линии электропередач и кровли домов. Порывы ветра достигали 28 м/с.

#Происшествия#Новости УрФО#Ураган#Пострадавшие#Екатеринбург
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