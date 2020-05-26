Напиши письмо Бабе Яге и получи гарантированный подарок!

Бабе Яге страсть как интересно, кто что делает на карантине. Может, помогаешь маме готовить или много читаешь? Смотришь какие-то интересные фильмы, хочешь рассказать о своей новой классной игрушке? А может, увлекся какими-то химическими опытами (бабушка надеется, что безопасными)? В общем, все, что нужно сделать – это написать бабуле письмо и рассказать, как ты провел свой карантин. Можешь приложить фото или видео – Баба Яга все читает и просматривает, такая уж любопытная особа.