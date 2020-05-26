Под Нижним Тагилом обнаружена незаконная свалка площадью в квадратный километр

Изначально сотрудники прокуратуры искали место с выброшенной партией просроченной газировки, которую в начале мая обнаружил местный житель. По информации ведомства, на 15 квадратных метрах находились три кубометра пластика. Уставить того, кто выбросил бутылки, пока не удалось.