tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 мая 2020, 15:02

Published 26 мая 2020, 15:02

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Под Нижним Тагилом обнаружена незаконная свалка площадью в квадратный километр

26 мая 2020, 15:02
Природоохранная прокуратура обнаружила под Нижним Тагилом недалеко от поселка Евстюниха незаконную свалку площадью в квадратный километр, рассказали в пресс-службе ведомства.

Изначально сотрудники прокуратуры искали место с выброшенной партией просроченной газировки, которую в начале мая обнаружил местный житель. По информации ведомства, на 15 квадратных метрах находились три кубометра пластика. Уставить того, кто выбросил бутылки, пока не удалось.

Во время осмотра данной свалки сотрудники прокуратуры в 60 метрах обнаружили еще одну со множеством автомобильных шин, пластика и строительного мусора. Ее площадь оказалась почти один квадратный километр.

26 мая природоохранная прокуратура направила в Ленинский суд Нижнего Тагила иск к Нижнетагильскому лесничеству и Минприроды Свердловской области с требованием ликвидировать несанкционированные свалки.

#Нижний Тагил#Прокуратура#Здоровье#Свалка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика