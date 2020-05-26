Под Нижним Тагилом обнаружена незаконная свалка площадью в квадратный километр

Posted 26 мая 2020, 15:02
Published 26 мая 2020, 15:02
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
Изначально сотрудники прокуратуры искали место с выброшенной партией просроченной газировки, которую в начале мая обнаружил местный житель. По информации ведомства, на 15 квадратных метрах находились три кубометра пластика. Уставить того, кто выбросил бутылки, пока не удалось.
Во время осмотра данной свалки сотрудники прокуратуры в 60 метрах обнаружили еще одну со множеством автомобильных шин, пластика и строительного мусора. Ее площадь оказалась почти один квадратный километр.
26 мая природоохранная прокуратура направила в Ленинский суд Нижнего Тагила иск к Нижнетагильскому лесничеству и Минприроды Свердловской области с требованием ликвидировать несанкционированные свалки.