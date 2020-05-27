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Posted 27 мая 2020, 08:24

Published 27 мая 2020, 08:24

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Евгений Куйвашев ответил на заявление о неэффективности самоизоляции

27 мая 2020, 08:24
Сюжет
Коронавирус
На странице губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева один из подписчиков заявил о том, что ограничительные меры в регионе не имеют эффекта. Мужчина утверждает, что граждане должны приспосабливаться к новым условиям без ограничений.

В ответ на этот комментарий губернатор призвал не увлекаться «теориями заговоров». Но отметил, что граждане действительно должны учиться жить в новых реалиях.

Также губернатор сказал о том, что Свердловская область не готова к снятию ограничений.

Ограничения, к сожалению, необходимы, Об этом и мировой опыт говорит: профилактические мероприятия позволяют сдержать стремительное распространение коронавируса и выиграть время, чтобы принять дополнительные меры по защите людей, подготовить систему здравоохранения к удару.написал губернатор.

Он выразил надежду, что в скором времени число заболевших станет снижаться, чтобы можно было поэтапно снимать ограничения.

Ограничительные меры в Свердловской области продлены до 1 июня. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге выявлено больше 500 очагов распространения коронавируса.

#Общество#Коронавирус#Евгений Куйвашев#Изоляция#Пандемия
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