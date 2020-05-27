Евгений Куйвашев ответил на заявление о неэффективности самоизоляции

Posted 27 мая 2020, 08:24
Published 27 мая 2020, 08:24
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
В ответ на этот комментарий губернатор призвал не увлекаться «теориями заговоров». Но отметил, что граждане действительно должны учиться жить в новых реалиях.
Также губернатор сказал о том, что Свердловская область не готова к снятию ограничений.
Ограничения, к сожалению, необходимы, Об этом и мировой опыт говорит: профилактические мероприятия позволяют сдержать стремительное распространение коронавируса и выиграть время, чтобы принять дополнительные меры по защите людей, подготовить систему здравоохранения к удару.написал губернатор.
Он выразил надежду, что в скором времени число заболевших станет снижаться, чтобы можно было поэтапно снимать ограничения.
Ограничительные меры в Свердловской области продлены до 1 июня. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге выявлено больше 500 очагов распространения коронавируса.