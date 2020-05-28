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Posted 28 мая 2020, 18:39

Published 28 мая 2020, 18:39

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Осужденные екатеринбургской колонии сняли фильм про «Охотников за коронавирусом»

28 мая 2020, 18:39
Сюжет
Коронавирус
Осужденные колонии № 2 Екатеринбурга сняли видео о борьбе с коронавирусом в стиле фильма «Охотники за привидениями». Ролик опубликован на канале регионального ГУФСИН на YouTube.

На видео заключенные в белых защитных костюмах стреляют по вирусу из аппаратов по дезинфекции и закидывают его бутылками с дезинфицирующим средством. В перерывах «охотники за вирусом» танцуют.

В ГУФСИН рассказали, что ролик сняли участники кружка студии кабельного телевидения «Дубль». Там добавили, что в защитные костюмы актеры одеты не случайно. В ИК за два месяца было отшито более одного миллиона масок для защиты органов дыхания, а также несколько тысяч противочумных и защитных костюмов.

Ранее заключенные ИК-12 из Нижнего Тагила посвятили коронавирусу рэп.

#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Колония#Исправительная колония#Екатеринбург
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