Осужденные екатеринбургской колонии сняли фильм про «Охотников за коронавирусом»

В ГУФСИН рассказали, что ролик сняли участники кружка студии кабельного телевидения «Дубль». Там добавили, что в защитные костюмы актеры одеты не случайно. В ИК за два месяца было отшито более одного миллиона масок для защиты органов дыхания, а также несколько тысяч противочумных и защитных костюмов.