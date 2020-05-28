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Posted 28 мая 2020, 15:39

Published 28 мая 2020, 15:39

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Видео проклинавшего закрытие храмов схиигумена проверят на экстремизм

28 мая 2020, 15:39
Сюжет
Коронавирус
Сотрудники свердловского центра по противодействию экстремизму ГУ МВД проверят видеоролик схиигумена Сергия, в котором он проклял всех, кто закрывает храмы во время пандемии, пишет Е1.

Речь идет о ролике от 26 апреля, выложенном на YouTube. На данный момент видео удалено. Заявление в полицию написал житель Екатеринбурга, который попросил проверить ролик на содержание в нем экстремистских призывов.

Честно говоря, я думал, что, как всегда, на 30-й день получу отписку, что экстремизма нет или что-то вроде этого, но я оказался приятно удивлен тем, что проверка ведется, рассказал екатеринбуржец.

Проверка будет проходить до 26 июня. Напомним, что после шумихи в СМИ, связанной с роликом схиигумена Сергия, РПЦ запретила ему вести проповеди.

#Общество#Коронавирус#Церковь#Монастырь#Пандемия
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