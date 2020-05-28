Видео проклинавшего закрытие храмов схиигумена проверят на экстремизм

Posted 28 мая 2020, 15:39
Published 28 мая 2020, 15:39
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Речь идет о ролике от 26 апреля, выложенном на YouTube. На данный момент видео удалено. Заявление в полицию написал житель Екатеринбурга, который попросил проверить ролик на содержание в нем экстремистских призывов.
Честно говоря, я думал, что, как всегда, на 30-й день получу отписку, что экстремизма нет или что-то вроде этого, но я оказался приятно удивлен тем, что проверка ведется, рассказал екатеринбуржец.
Проверка будет проходить до 26 июня. Напомним, что после шумихи в СМИ, связанной с роликом схиигумена Сергия, РПЦ запретила ему вести проповеди.