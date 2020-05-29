Придется ждать вакцину? Когда Свердловская область выйдет из самоизоляции

Однако Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области попросила его не вводить декларацию, мотивировав это тем, что основные санитарные нормы предприятиями и без того соблюдаются, а рекомендация в 10 квадратных метров на человека не соответствует тем, что представил Роспотребнадзор. Последний даже при самых жестких условиях допускает размещение одного человека на пять квадратных метров.