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Posted 29 мая 2020, 09:13

Published 29 мая 2020, 09:13

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

В Нижнем Тагиле прокуратура проверит «Галамарт» после давки из-за кастрюль

29 мая 2020, 09:13
В Нижнем Тагиле прокуратура проверит «Галамарт» на улице Фрунзе, 56, где накануне произошла давка из-за кастрюль по 99 рублей, сообщил TagilCity.ru помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд.

Выйдем на место, проверим, опросим сотрудников, как организовано соблюдение норматив и правил,пояснил Иван Перегуд.

Помощник прокурора также добавил, что сегодня лично посетит магазин. О результатах проверки будет известно позднее.

Напомним, вчера стало известно, что в супермаркете «Галамарт» в Нижнем Тагиле из-за кастрюль по 99 рублей покупатели устроили давку. Как сообщает очевидец, в 9:00 у магазина «Галамарт» выстроилась очередь из желающих приобрести кастрюли. Когда супермаркет открылся, представитель магазина пояснил, что в наличии есть 24 кастрюли. После того, как люди попали в магазин, они начали занимать очередь, чтобы получить товар. Толпа чуть не снесла кассы вместе с кассирами. После того, как весь товар был продан, магазин опустел. Кассиры магазина, по словам очевидца, утверждают, что подобный ажиотаж у них в первый раз.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Прокуратура#Галамарт#Александр Зверев
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