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Posted 29 мая 2020, 12:15

Published 29 мая 2020, 12:15

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

В Нижнем Тагиле в День защиты детей пройдет более 70 онлайн-мероприятий

29 мая 2020, 12:15
К Международному Дню защиты детей учреждения культуры Нижнего Тагила приготовили более 70 онлайн-мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии.

1 июня на сайте в соцсетях Центральной городской библиотеки пройдет программа «Страна под названием детство». Юным тагильчанам предлагается принять участие различных играх, посмотреть представление ложкового театра «Колобок на новый лад» и принять участие в акции «Привет, лето!».

Нижнетагильская филармония представляет виртуальный проект «Филармония — детям». Актеры театра кукол предлагают посмотреть «Сказки с доставкой», а также артисты театра подготовили рекомендации, посвященные книгам, мультфильмам, фильмам и онлайн-ресурсам.

Музей изо приглашает детей на мастер-класс «Чеширский кот» и виртуальную выставку, а 8 июня поучаствовать в интерактивном мероприятии «Как нарисовать музыку?».

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» подготовил серию мастер-классов. Кроме того, будут подведены итоги проекта «Сказы дедушки Музея».

ДК «Юбилейный» проведёт онлайн-фестиваль детского творчества. Досуговый центр «Урал» подготовит видео-концерт и развлекательную программу для детей.

Кинотеатр «Красногвардеец» организует интерактивную игровую программу с мультпоздравлениями и конкурсами.

Учреждения допобразования приглашают детей познакомиться с выставками художественных работ и посмотреть виртуальные музыкальные концерты.

#Свободное время#Нижний Тагил#Дети#День защиты детей
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