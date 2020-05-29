В Нижнем Тагиле в День защиты детей пройдет более 70 онлайн-мероприятий

1 июня на сайте в соцсетях Центральной городской библиотеки пройдет программа «Страна под названием детство». Юным тагильчанам предлагается принять участие различных играх, посмотреть представление ложкового театра «Колобок на новый лад» и принять участие в акции «Привет, лето!».