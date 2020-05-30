tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 мая 2020, 14:42

Published 30 мая 2020, 14:42

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Медики Новоуральска пожаловались губернатору на прекращение тестирования на COVID-19

30 мая 2020, 14:42
Сюжет
Коронавирус
Евгений Куйвашев проверит сообщение медиков из Новоуральска о прекращении тестирования на коронавирус, написал губернатор на своей странице в соцсети.

Медработников МСЧ №31 Новоуральска пожаловались главе региона, что их перестали тестировать на коронавирус. Губернатор ответил, что медучреждение находится в зоне ответственности федерального медико-биологического агентства, однако по данному заявлению будет инициирована проверка.

Нo eсли мeдицинские рабoтники кoнтактируют с заболeвшими, их здоровьe, конeчно, должно рeгулярно оцeниваться. Обязатeльно провeрю эту информацию, в том числе отдельно пeреговорю о мeрах, прeдпринимаемых в городe, с главой муниципалитeта. Хотя мы совсем недавно заслушивали eго на оперштабе — ни о каких сложностях в этой сфeре он не сообщал, добавил Куйвашев.

В Новоуральске на 30 мае подтверждено 39 случаев коронавирусной инфекции.

#Коронавирус#Здоровье#Евгений Куйвашев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика