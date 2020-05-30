Полицейские Нижнего Тагила вычислили подростков, потушивших Вечный огонь

Юных вандалов, учеников седьмого класса одной из Вагонских школ, опознали инспектора ПДН. Одного из них инспектора ПДН отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» задержали по приметам в Пионерском сквере, когда патрулировали этот район. Одному из ребят 14 лет, другому — только 13.