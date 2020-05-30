Полицейские Нижнего Тагила вычислили подростков, потушивших Вечный огонь

Posted 30 мая 2020, 16:30
Published 30 мая 2020, 16:30
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
Юных вандалов, учеников седьмого класса одной из Вагонских школ, опознали инспектора ПДН. Одного из них инспектора ПДН отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» задержали по приметам в Пионерском сквере, когда патрулировали этот район. Одному из ребят 14 лет, другому — только 13.
В настоящее время оба доставлены в отдел полиции, где инспектора разбираются в произошедшем. По окончанию проверки будет принято обоснованное решение, добавили в пресс-группе.
Прокуратура и СК начали проверки по факту происшествия на площади Славы — вечером 29 мая двое подростков забрались на памятник и потушили Вечный огонь. По данному инциденту возбудили уголовное дело.