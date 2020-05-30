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Posted 30 мая 2020, 16:30

Published 30 мая 2020, 16:30

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Полицейские Нижнего Тагила вычислили подростков, потушивших Вечный огонь

30 мая 2020, 16:30
Стали известны личности подростков, осквернивших монумент памяти на площади Славы в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Юных вандалов, учеников седьмого класса одной из Вагонских школ, опознали инспектора ПДН. Одного из них инспектора ПДН отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» задержали по приметам в Пионерском сквере, когда патрулировали этот район. Одному из ребят 14 лет, другому — только 13.

В настоящее время оба доставлены в отдел полиции, где инспектора разбираются в произошедшем. По окончанию проверки будет принято обоснованное решение, добавили в пресс-группе.

Прокуратура и СК начали проверки по факту происшествия на площади Славы — вечером 29 мая двое подростков забрались на памятник и потушили Вечный огонь. По данному инциденту возбудили уголовное дело.

#Происшествия#Нижний Тагил#МВД#Вечный огонь#Вандализм
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