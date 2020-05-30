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Posted 30 мая 2020, 17:23

Published 30 мая 2020, 17:23

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

В Нижнем Тагиле водитель иномарки «выбил страйк» на парковке на Тагилстрое

30 мая 2020, 17:23
Две иномарки и ВАЗ 2107 попали в ДТП на парковке у поликлиники на улице Металлургов в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-центр МЧС.

Инцидент произошёл в пятницу, 29 мая, в 18 часов. В результате аварии пострадал водитель Renault Fluence.

Как рассказали TagilCity.ru очевидцы ДТП, кроссовер Lifan врезался в ехавший перед ним ВАЗ 2107. Отечественный автомобиль по инерции отбросило в сторону – в припаркованный возле поликлиники Renault Fluence.

На место ДТП выезжали одна единица пожарно-спасательной техники и три человека личного состава. ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Металлургов
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