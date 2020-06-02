В Нижнем Тагиле приняли первый в этом году объект БКАД

Posted 2 июня 2020, 10:50
Published 2 июня 2020, 10:50
Modified 18 июня 2022, 21:00
Updated 18 июня 2022, 21:00
Речь идет об участке дороги, расположенной на улице Красных Зорь в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила. Это первый объект 2020 года, который приняли в рамках нацпроекта БКАД в Свердловской области.
Комиссия в составе главы города Владислава Пинаева, директора МУП «Тагилдорстрой» (генподрядчика по объектам БКАД в Нижнем Тагиле) Игоря Васильева и председателя приёмной комиссии Николая Новикова, начали осмотр от дома на Красных Зорь, 4.
На вопрос о значимости этой дороги для жителей Тагилстроевского района и Нижнего Тагила в целом градоначальник ответил, что такие маленькие участки дороги являются логическим заключением ремонта целой сети путепроводов.
Такие маленькие участки нельзя сказать, что они были, прям, долгожданные. Тем не менее, мы в прошлом году закончили улицу Металлургов, вот и логическое заключение, заявил Пинаев.
Мэр подчеркнул, что сейчас, в первую очередь, будут сданы именно небольшие участки дорог, чтобы позднее подрядчик заступил на «более серьёзные объекты». В настоящий момент — это улицы Кулибина и Фестивальная, с достаточно серьёзным и большим трафиком.
В целом реализация данного проекта именно в Нижнем Тагиле к 2024 году нам позволит привести нашу улично-дорожную сеть не в просто нормативное состояние, а именно в то состояние, которое позволит и тагильчанам, и гостям города спокойно передвигаться, сказал градоначальник.
Владислав Пинаев отметил, что впервые о качестве дорог в городе (с хорошей стороны) он услышал от коллег из Австрии, которые в прошлом году приезжали в Нижний Тагил.
Это и Восточное, и Северное шоссе, достаточно продолжительные участки дорог. Такая оценка именно людей приезжающих. К сожалению, было такое, что наш город не славился хорошими дорогами. Поэтому то, что мы сейчас делаем, для тагильчан очень важно, подытожил мэр.
Пинаев напомнил, что Нижний Тагил может получить допфинансирования в 125 миллионов рублей на ремонт дорог.
Обслуживанием данного участка дороги занимается МУП «Тагилдорстрой». Так как по Красных Зорь проходит автобусный маршрут, в организацию часто поступали жалобы на неудовлетворительное качество дорожного полотна. Помимо этого, подрядчику поступало множество предписаний от ГИБДД — дорога около сорока лет эксплуатировалась без капитального ремонта. Поэтому МУП выполнил работы не только в рамках нацпроекта, но и дополнительно — вырубили кустарники, подрезали деревья, установили около пяти сотен бортовых камней. Объект сдали с опережением на две недели.
Это один из небольших объектов, в графике у нас он стоял самый первый. Дорога была, действительно, в плохом состоянии — множественные выбоины, всё заросшее, практически невозможно было ходить по тротуарам, рассказал журналистам Игорь Васильев.
Общая стоимость работ на данном участке — около пяти миллионов рублей.
Объект небольшой, но для этого микрорайона он достаточно значимый — отремонтированы улицы Металлургов и Балакинская, поэтому этот перешеек был всегда проблематичным, добавил Васильев.
В итоге комиссия приняла объект. При этом она сделала акцент на соответствии участка дороги требованиям комфортной городской среды.
Работы в рамках нацпроекта проводятся на улицах Свердлова, Юности, Алтайская, Фестивальная, Кирова, Тагильская, Черных, Кулибина, Шевченкo, Красных Зорь, Геологов, дорога к санаторию «Сосновый бор». На некоторых объектах снимают старое покрытие, на других — уже уложили асфальт и установили бордюрные камни. В общей сложности по БКАД в этом году пройдёт ремонт 23 объектов, работы обойдутся в 626 миллионов рублей.