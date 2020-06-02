В Нижнем Тагиле приняли первый в этом году объект БКАД

Обслуживанием данного участка дороги занимается МУП «Тагилдорстрой». Так как по Красных Зорь проходит автобусный маршрут, в организацию часто поступали жалобы на неудовлетворительное качество дорожного полотна. Помимо этого, подрядчику поступало множество предписаний от ГИБДД — дорога около сорока лет эксплуатировалась без капитального ремонта. Поэтому МУП выполнил работы не только в рамках нацпроекта, но и дополнительно — вырубили кустарники, подрезали деревья, установили около пяти сотен бортовых камней. Объект сдали с опережением на две недели.