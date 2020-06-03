Куйвашев пообещал доплаты за COVID-19 уборщицам и другому немедицинскому персоналу

Вопрос о выплатах всем сотрудникам больниц, которые работают в условиях пандемии, поднимался на прошлой неделе на заседании оперштаба области. Всего в бюджете на эти пособия заложено 854,2 миллиона рублей, из них 173,4 миллиона – уже выплатили более, чем тринадцати тысячам сотрудникам больниц и скорой помощи.