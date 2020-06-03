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Posted 3 июня 2020, 17:26

Published 3 июня 2020, 17:26

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Куйвашев пообещал доплаты за COVID-19 уборщицам и другому немедицинскому персоналу

3 июня 2020, 17:26
Сюжет
Коронавирус
Региональные выплаты за работу с больными коронавирусом получат все сотрудники больниц Свердловской области, а не только медики. Об этом губернатор Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram.

Глава региона заявил, что соответствующий указ уже готовится. В перечень получателей выплат будут включены и уборщики служебных помещений.

Выплата за май, наскoлько я пoнимаю, — это премия, котoрую вам выписалo рукoводство бoльницы. Считаю, что главным врачoм в даннoм случае принятo oчень правильнoе и своевременнoе решение, написал Куйвашев.

Вопрос о выплатах всем сотрудникам больниц, которые работают в условиях пандемии, поднимался на прошлой неделе на заседании оперштаба области. Всего в бюджете на эти пособия заложено 854,2 миллиона рублей, из них 173,4 миллиона – уже выплатили более, чем тринадцати тысячам сотрудникам больниц и скорой помощи.

#Коронавирус#Здоровье#Евгений Куйвашев#Медработники#Пособие#Медики
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