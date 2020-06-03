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Posted 3 июня 2020, 07:31

Published 3 июня 2020, 07:31

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Мэрия компенсировала «Тагильскому трамваю» часть убытков из-за пандемии коронавируса

3 июня 2020, 07:31
Сюжет
Коронавирус
Администрация Нижнего Тагила частично компенсировала убытки МУП «Тагильский трамвай» за апрель из-за пандемии коронавирусной инфекции, увеличив расчетную цену контракта. Соответствующее постановление главы города размещено на сайте мэрии.

Согласно документу, «в целях сохранения бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности МУП» стоимость одного километра пробега увеличилась до 53 рублей.

Как пояснил TagilCity.ru директор «Тагильского трамвая» Игорь Темнов, из-за уменьшения пассажиропотока в апреле на линию было выпущено менее 30 вагонов, в связи с чем доход предприятия снизился.

Не было смысла пускать вагоны в холостую. Поэтому, чтобы компенсировать убыток, нам увеличили оплату за километраж,рассказал Темнов.

Напомним, с середины мая пассажиропоток в трамваях начал снова увеличиваться, поэтому на многих маршрутах было восстановлено штатное расписание.

#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Коронавирус#Компенсация#Тагильский трамвай#Убытки
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