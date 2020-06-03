Мэрия компенсировала «Тагильскому трамваю» часть убытков из-за пандемии коронавируса

Posted 3 июня 2020, 07:31
Published 3 июня 2020, 07:31
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Согласно документу, «в целях сохранения бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности МУП» стоимость одного километра пробега увеличилась до 53 рублей.
Как пояснил TagilCity.ru директор «Тагильского трамвая» Игорь Темнов, из-за уменьшения пассажиропотока в апреле на линию было выпущено менее 30 вагонов, в связи с чем доход предприятия снизился.
Не было смысла пускать вагоны в холостую. Поэтому, чтобы компенсировать убыток, нам увеличили оплату за километраж,рассказал Темнов.
Напомним, с середины мая пассажиропоток в трамваях начал снова увеличиваться, поэтому на многих маршрутах было восстановлено штатное расписание.