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Posted 3 июня 2020, 05:19

Published 3 июня 2020, 05:19

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

На Урале полицейский устроил погоню за подозреваемым в краже сигарет вплавь по реке

3 июня 2020, 05:19
В Златоусте сотрудниками полиции была задержана группа из восьми жителей Екатеринбурга, которые подозреваются в краже сигарет из местных супермаркетов, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу ОМВД города.

Как рассказала пресс-секретарь отдела полиции Ольга Аристова, в ночь на 31 мая группа мужчин проникла в супермаркет, расположенный на Карла Маркса, а потом двое из них оказались на улице Бориса Ручьева. Там двое из подозреваемых были задержаны. Чтобы поймать второго, сотруднику полиции Александру Пупышеву пришлось вслед за вором броситься в реку Ай и догонять его. Подозреваемого он задержал на середине реки.

Установлено, что мужчины прибыли в Златоуст из Екатеринбурга. За время пребывания в городе они успели совершить три кражи сигарет. Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).

Ранее в Екатеринбурге мужчина похитил с автозаправки 40 плиток шоколада. При попытке скрыться его сбила машина.

#Общество#Полиция#Кража#Погоня#Подозреваемый
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