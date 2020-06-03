На Урале полицейский устроил погоню за подозреваемым в краже сигарет вплавь по реке

Как рассказала пресс-секретарь отдела полиции Ольга Аристова, в ночь на 31 мая группа мужчин проникла в супермаркет, расположенный на Карла Маркса, а потом двое из них оказались на улице Бориса Ручьева. Там двое из подозреваемых были задержаны. Чтобы поймать второго, сотруднику полиции Александру Пупышеву пришлось вслед за вором броситься в реку Ай и догонять его. Подозреваемого он задержал на середине реки.