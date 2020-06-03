«Нижнетагильские теплосети» подали в суд на торговую компанию из-за миллионного долга

Posted 3 июня 2020, 05:05
Published 3 июня 2020, 05:05
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Компания находится в Нижнем Тагиле и, согласно данным из открытых источников, занимается оптовой торговлей санитарно-технического оборудования.
Исковое заявление по делу подано в связи с тем, что у ООО «УЭК» имеется задолженность за поставленные ресурсы (тепловая энергия) перед НТ МУП «НТТС», рассказали TagilCity.ru в НТТС.
Предварительное слушание назначено на 8 июня.
Напомним, в марте «Нижнетагильские тепловые сети» подавали иск в суд к АО «Евраз НТМК». Комбинат в Нижнем Тагиле, согласно исковому заявлению, задолжал 9,4 миллиона рублей по договорам энергоснабжения.