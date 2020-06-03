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Posted 3 июня 2020, 05:05

Published 3 июня 2020, 05:05

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

«Нижнетагильские теплосети» подали в суд на торговую компанию из-за миллионного долга

3 июня 2020, 05:05
НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» подали иск в Арбитражный суд Свердловской области к ООО «Уралэнергокомплект» о взыскании 1,1 миллиона рублей.

Компания находится в Нижнем Тагиле и, согласно данным из открытых источников, занимается оптовой торговлей санитарно-технического оборудования.

Исковое заявление по делу подано в связи с тем, что у ООО «УЭК» имеется задолженность за поставленные ресурсы (тепловая энергия) перед НТ МУП «НТТС», рассказали TagilCity.ru в НТТС.

Предварительное слушание назначено на 8 июня.

Напомним, в марте «Нижнетагильские тепловые сети» подавали иск в суд к АО «Евраз НТМК». Комбинат в Нижнем Тагиле, согласно исковому заявлению, задолжал 9,4 миллиона рублей по договорам энергоснабжения.

#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд
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