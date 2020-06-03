Уральский дизайнер объяснил обращение к Путину

Posted 3 июня 2020, 14:00
Published 3 июня 2020, 14:00
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
Дмитрий Шишкин пояснил, что многие предприятия из-за пандемии перешли на онлайн-продажи своих товаров. В Москве власти уже начали финансировать затраты компаний на переход в онлайн. Такую же практику Шишкин предложил применить и в регионах.
По словам предпринимателя, на одно предприятие потребуется около 1 миллиона рублей. Эти средства необходимы на выведение продукции в онлайн-продажу. Также екатеринбуржец предложил увеличить госзакупки спортивной одежды, приобретая ее для российских спортивных команд.
Мы заранее готовились к совещанию с президентом, мы озвучили конкретные меры поддержки, которые нужно оказать бизнесу в период пандемии, рассказал Дмитрий Шишкин TagilCity.ru.
Кроме того, Шишкин предложил Владимиру Путину сшить для него спортивный костюм.
Обращение Шишкина к президенту отметил Евгений Куйвашев. Он написал, что пандемия становится поводом для того, чтобы уральский бизнес стал более заметен на федеральном уровне.