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Posted 3 июня 2020, 14:00

Published 3 июня 2020, 14:00

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Уральский дизайнер объяснил обращение к Путину

3 июня 2020, 14:00
Сюжет
Коронавирус
На совещании по поддержке легкой промышленности с Владимиром Путиным дизайнер и предприниматель из Екатеринбурга предложил поручить регионам софинансировать затраты швейных компаний на создание интернет-магазинов и размещение на онлайн-площадках.

Дмитрий Шишкин пояснил, что многие предприятия из-за пандемии перешли на онлайн-продажи своих товаров. В Москве власти уже начали финансировать затраты компаний на переход в онлайн. Такую же практику Шишкин предложил применить и в регионах.

По словам предпринимателя, на одно предприятие потребуется около 1 миллиона рублей. Эти средства необходимы на выведение продукции в онлайн-продажу. Также екатеринбуржец предложил увеличить госзакупки спортивной одежды, приобретая ее для российских спортивных команд.

Мы заранее готовились к совещанию с президентом, мы озвучили конкретные меры поддержки, которые нужно оказать бизнесу в период пандемии, рассказал Дмитрий Шишкин TagilCity.ru.

Кроме того, Шишкин предложил Владимиру Путину сшить для него спортивный костюм.

Обращение Шишкина к президенту отметил Евгений Куйвашев. Он написал, что пандемия становится поводом для того, чтобы уральский бизнес стал более заметен на федеральном уровне.

#Общество#Бизнес#Эксклюзив#Коронавирус
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