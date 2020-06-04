«Галамарт» бесплатно раздал Kinder-сюрпризы детям в Нижнем Тагиле

«Галамарт» много внимания уделяет социальной поддержке населения, и не только в праздники: так, в мае стартовала благотворительная акция от сети «Большие дела начинаются с маленьких шагов», цель которой – помочь как можно большему количеству людей в регионах. Многодетные семьи, пенсионеры и ветераны в разных городах России (как в миллионниках, так и в самых маленьких городках) получили от «Галамарта» бесплатные наборы со всем необходимым: для детей – игрушки, для пенсионеров и ветеранов – необходимые хозтовары «на каждый день». И, набрав темп, «Галамарт» останавливаться не собирается: ведь, когда делаешь шаг навстречу людям, дорога появляется сама собой. Так почему бы не пойти по ней всем вместе?