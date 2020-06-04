Гендиректор «ВСМПО-АВИСМА» высказал свое мнение о «Титановой долине»

Posted 4 июня 2020, 12:57
Published 4 июня 2020, 12:57
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
По мнению Кузюка, на «Титановой долине» нет никакого реального производства. Жители Верхней Салды длительное время были твердо уверены, что любой горожанин сможет устроиться на ВСМПО. Данная ситуация привела к тому, что сектор малых и средних предприятий практически не развивался.
Гендиректор отмечает, что возможное сокращение штата сотрудников ВСМПО поспособствует развитию экономики в городе, открытию новых предприятий и даст новые рабочие места жителям.