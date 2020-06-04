tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня 2020, 13:54

Published 4 июня 2020, 13:54

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

В Екатеринбурге СКР начал проверку из-за смерти студентки медколледжа

4 июня 2020, 13:54
Следственный комитет Кировского района организовал проверку по факту смерти студентки медицинского колледжа в Екатеринбурге. Тело девушки было найдено возле многоэтажки на Сиреневом бульваре, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.

Как сообщается в группе "Лампа" во "Вконтакте", девушка училась на втором курсе медицинского колледжа. Кроме того, по словам очевидцев, она выпала с балкона.

Возраст погибшей и обстоятельства инцидента не сообщаются. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее следственным комитетом по Свердловской области была организована проверка после того, как в общежитии УрФУ в Екатеринбурге было обнаружено тело студентки из Гвинеи. Отмечается, что девушка скончалась в результате ненасильственных причин.

#Происшествия#Новости УрФО#Следственный комитет#Смерть#Студент#СКР#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика