В Екатеринбурге СКР начал проверку из-за смерти студентки медколледжа

Posted 4 июня 2020, 13:54
Published 4 июня 2020, 13:54
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
Как сообщается в группе "Лампа" во "Вконтакте", девушка училась на втором курсе медицинского колледжа. Кроме того, по словам очевидцев, она выпала с балкона.
Возраст погибшей и обстоятельства инцидента не сообщаются. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее следственным комитетом по Свердловской области была организована проверка после того, как в общежитии УрФУ в Екатеринбурге было обнаружено тело студентки из Гвинеи. Отмечается, что девушка скончалась в результате ненасильственных причин.