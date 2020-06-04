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Posted 4 июня 2020, 16:55

Published 4 июня 2020, 16:55

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

В мэрии Екатеринбурга заявили о 14% лесов, преданных Росимуществом городу

4 июня 2020, 16:55
Росимущество затягивает передачу в муниципальную собственность Екатеринбурга городских лесов. Об этом рассказала председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова, сообщает пресс-служба мэрии.

Площадь лесов в границах города составляет более 52 тысяч гектаров. Этот факт благоприятно валяет на экологию. Однако большая часть лесов расположена на землях, которые находятся в собственности у федеральных властей. По этой причине город не может в полной мере заботиться о насаждениях. Территориальный орган Росимущества передал в собственность муниципалитета чуть более 4 тысяч гектаров лесов. Это 14% от всего объема.

Глава территориального управления Росимущества в Свердловской области Алексей Рогов заявил, что необходимая работа по этому вопросу ведется, но это длительный процесс.

Члены Экосовета решили создать рабочую группу, которая займется правовым сопровождением передачи земельных участков муниципалитету.

#Общество#Новости УрФО#Лес#Росимущество#Екатеринбург
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