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Posted 4 июня 2020, 06:09

Published 4 июня 2020, 06:09

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Нижнем Тагиле нашли пропавшую в серой куртке и черных кедах 17-летнюю девушку

4 июня 2020, 06:09
В Нижнем Тагиле полицейские нашли несовершеннолетнюю девушку, которая ушла из дома 1 июня в черных кедах и серой куртке, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Накануне, 3 июня, около полуночи сотрудники ППС во время патрулирования улиц заметили у дома на улице Октябрьской революции девушку, похожую по приметам на пропавшую Жанну Орлову. Девушка была доставлена в отдел полиции № 20.

В беседе с сотрудниками полиции девушка призналась, что поссорилась с родителями из-за своего молодого человека, и ей запретили выходить из дома. Поэтому она решила уйти ночью, оставив записку родителям. Молодой человек отвез ее к их общему приятелю, где она провела все это время, пока не вышла на улицу вечером.

Девушка была поставлена на профилактический учет в органах внутренних дел, а родители будут привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних).

Напомним, 1 июня 17-летняя Жанна Орлова ушла из дома и не вернулась обратно. Утром отец девочки обратился в полицию с заявлением. В ходе проверки выяснилось, что девушка встречалась с 20-летним молодым человеком, но родным его место жительства неизвестно.

#Общество#Нижний Тагил#Найден#Несовершеннолетние#Пропавшие
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