В Нижнем Тагиле нашли пропавшую в серой куртке и черных кедах 17-летнюю девушку

В беседе с сотрудниками полиции девушка призналась, что поссорилась с родителями из-за своего молодого человека, и ей запретили выходить из дома. Поэтому она решила уйти ночью, оставив записку родителям. Молодой человек отвез ее к их общему приятелю, где она провела все это время, пока не вышла на улицу вечером.