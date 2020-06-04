В Свердловской области на борьбу с COVID-19 потрачено больше пяти миллиардов рублей

Средства на эти цели были выделены как из федерального, так и областного бюджета. В частности, говорится о социальных выплатах. На данный момент средства получили более чем 507 тысяч детей, а общая сумма составила больше 5,7 миллиардов рублей. По предварительным данным, в регионе выплаты получать больше 800 тысяч детей, на эти цели направят больше 9,5 миллиардов рублей из федерального бюджета.