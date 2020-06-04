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Posted 4 июня 2020, 09:48

Published 4 июня 2020, 09:48

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В Свердловской области на борьбу с COVID-19 потрачено больше пяти миллиардов рублей

4 июня 2020, 09:48
Сюжет
Коронавирус
В Свердловской области на меры по противодействию коронавирусной инфекции потрачено больше пяти миллиардов рублей, сообщается на сайте регионального минфина.

Средства на эти цели были выделены как из федерального, так и областного бюджета. В частности, говорится о социальных выплатах. На данный момент средства получили более чем 507 тысяч детей, а общая сумма составила больше 5,7 миллиардов рублей. По предварительным данным, в регионе выплаты получать больше 800 тысяч детей, на эти цели направят больше 9,5 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов сообщил, что для работников 94 социальных учреждений уже была направлена первая часть федеральных доплат.

Ранее Владимир Путин объявил о ежемесячной выплате на детей до трех лет в размере пяти тысяч рублей за апрель, май и июнь, а также разовой выплате на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, установлены доплаты для медиков за работу с коронавирусом и работникам социальных учреждений.

#Общество#Коронавирус#Свердловская область#Поддержка#Пандемия
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