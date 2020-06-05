Депутат Балыбердин встал на сторону директора школы в инциденте с Вечным огнём

Инцидент с учениками произошёл в конце мая – два подростка-семиклассника попали в объективы камер «Сетей Тагила», когда потушили Вечный огонь на Аллее Славы на Вагонке. Позднее СК и прокуратура Дзержинского района начали проверки по факту вандализма. В итоге директора школы, в которой учились подростки, вынудили уволиться по собственному желанию – об этом в соцсетях сообщили педагоги образовательного учреждения. После этого в управлении образования Нижнего Тагила TagilCity.ru рассказали, что решение об уходе с поста директора Саламатов принял самостоятельно, а не принудительно.