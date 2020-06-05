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Posted 5 июня 2020, 05:03

Published 5 июня 2020, 05:03

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Депутат Балыбердин встал на сторону директора школы в инциденте с Вечным огнём

5 июня 2020, 05:03
Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин принял сторону педагогов и выпускников школы №4 в ситуации с увольнением директора образовательного учреждения после инцидента с участием его учеников. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсетях.

Депутат написал два обращения в защиту директора школы Владимира Саламатова – на имя главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и в МинОбр Свердловской области Юрию Биктуганову.

Я поoбщался с прeдставителями кoллектива школы, с родитeлями, с Профсoюзом образoвания Нижнего Тагила, всe характeризуют Владимира Игоревича тoлько с полoжительной сторoны и считают eго увoльнение необoснованным. Эта пoзиция полнoстью кoррелируется с мoей. Я так же считаю, что вoспитание, в том числе и патриoтическое, должно в первую oчередь идти из семьи, а уже пoтом из школы, написал Балыбердин.

Своё обращение на странице во ВКонтакте депутат начал фразой – «Мы в ответе за тех, кого научили?».

По словам Балыбердина, с просьбой о помощи к нему обратились родители учеников четвёртой школы – тагильчане считают, что за проступок двух учеников нельзя судить одного человека.

Искренне надеюсь, что ситуация разрешится в положительную сторону. Также надеюсь, что с пацанами дома провели разъяснительную беседу, со всеми вытекающими последствиями, подытожил парламентарий.

Инцидент с учениками произошёл в конце мая – два подростка-семиклассника попали в объективы камер «Сетей Тагила», когда потушили Вечный огонь на Аллее Славы на Вагонке. Позднее СК и прокуратура Дзержинского района начали проверки по факту вандализма. В итоге директора школы, в которой учились подростки, вынудили уволиться по собственному желанию – об этом в соцсетях сообщили педагоги образовательного учреждения. После этого в управлении образования Нижнего Тагила TagilCity.ru рассказали, что решение об уходе с поста директора Саламатов принял самостоятельно, а не принудительно.

#Происшествия#Нижний Тагил#Прокуратура#Вечный огонь#Вандалы#Алексей Балыбердин#СК РФ
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