Самоизоляция, день шестьдесят шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле увеличилось число зараженных коронавирусом, новоиспеченные выпускники оставили надписи возле школ на прощание, а еще стало известно, как город будет отмечать День молодежи. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.