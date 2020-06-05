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Posted 5 июня 2020,, 16:04

Published 5 июня 2020,, 16:04

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Самоизоляция, день шестьдесят шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле

5 июня 2020, 16:04
В Нижнем Тагиле увеличилось число зараженных коронавирусом, новоиспеченные выпускники оставили надписи возле школ на прощание, а еще стало известно, как город будет отмечать День молодежи. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусом увеличилось до 246 человек. Так, подтверждено девять новых случаев заражения.

Определенная часть пациентов с коронавирусом в Свердловской области имеет бессимптомное течение заболевания. В связи с этим свердловский Минздрав разработал памятки для таких больных и тех, кто с ними проживает. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Центр развития туризма Нижнего Тагила напоминает, что заканчивается прием заявок на конкурс «Я — экскурсовод!». К участию приглашаются дети, готовые попробовать себя в роли экскурсовод. Требуемый возраст — от шести до 18 лет.

На странице Нижнетагильской филармонии во «Вконтакте» в честь предстоящего Дня России проходит большой онлайн-концерт.

Предстоящий День молодежи пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В связи с этим администрация Нижнего Тагила совместно с Дворцом молодежи объявляет акцию под названием «Попади в десятку». На специальной странице сайта ГДМ размещен список из 10 конкурсов, принять участие в которых можно с 5 по 27 июня.

Выпускные уже прошли в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Однако ученики решили попрощаться по-своему. Возле школ появились интересные надписи.

«Ушли не попрощавшись»: в Нижнем Тагиле возле школ появились рисунки выпускников
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Центральная городская библиотека на своей странице во «Вконтакте» приглашает в летний онлайн-лагерь «Добавь эмоций!». Его могут посещать дети от семи до 14 лет. Тут можно почитать и послушать книги, узнать что-то новое, смастерить поделку или поиграть.

А еще голосовой помощник Алиса от сервиса «Яндекс» научилась рисовать.

«Алиса, нарисуй». Каким видит Нижний Тагил искусственный интеллект
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В Свердловской области за прошедшие сутки подтвержден еще 251 случай заболевания. Общее количество заражённых достигло 6930 человек. Кроме того, подтверждено еще два летальных случая. Общее число скончавшихся достигло 37 человек.

Карта распространения коронавируса в Свердловской области
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