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Posted 5 июня 2020, 19:04

Published 5 июня 2020, 19:04

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Свердловские фитнес-клубы смогут начать работу после установки очистителей воздуха

5 июня 2020, 19:04
Для возобновления работы фитнес-клубы Свердловской области готовы выполнить все требования Роспотребнадзора. Для этого владельцам необходимо закупить рециркуляторы, очищающие воздух, пишет Е1.

Помимо очищения воздуха, в фитнес-клубах должна проводиться влажная уборка два раза в час, также посетителям и сотрудникам будут измерять температуру.

Президент Союза операторов фитнес-индустрии Свердловской области Роман Вальчук заявил, что на закупку рециркуляторов и средств индивидуальной защиты потребуется значительная сумма денег, но на стоимости абонементов это не скажется. Также он отметил, что непонятно, где фитнес-клубам закупать рециркуляторы, поскольку производители в первую очередь обслуживают больницы и обсерваторы.

Также он напомнил, что фитнес-клубы откроются на третьем этапе снятия ограничений, однако точная дата пока неизвестна.

Ранее Уральское отделение Ассоциации операторов фитнес-индустрии обращалось к губернатору Свердловской области с просьбой ослабить для них ограничительные меры. Однако Евгений Куйвашев заявлял, что пока открытие спортивных центров невозможно.

#Общество#Спорт#Свердловская область#Воздух#Фитнес
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