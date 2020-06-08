Под Нижним Тагилом лиса с добычей «нарушала самоизоляцию»

Posted 8 июня 2020, 04:36
Published 8 июня 2020, 04:36
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
Во время самоизоляции, рядом с садовым участком, Нижний Тагил, написал Андрей Волегов.
Как видно по записи, лиса несла добычу. При этом она вела себя спокойно, машину не испугалась.
Ранее в Екатеринбург была доставлена редкая птица змееяд. Она занесена в Красную Книгу и ее нет ни в одном из зоопарков страны. Кроме того, в Висимском заповеднике видеокамера засняла «танец» медведя, который пришел вычесать остатки зимнего подшерстка.