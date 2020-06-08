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Posted 8 июня 2020, 04:36

Published 8 июня 2020, 04:36

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Под Нижним Тагилом лиса с добычей «нарушала самоизоляцию»

8 июня 2020, 04:36
Сегодня под Нижним Тагилом в стороне поселка Уралец по дороге гуляла лиса с добычей, рассказал TagilCity.ru эколог Андрей Волегов.

Во время самоизоляции, рядом с садовым участком, Нижний Тагил, написал Андрей Волегов.

Как видно по записи, лиса несла добычу. При этом она вела себя спокойно, машину не испугалась.

Ранее в Екатеринбург была доставлена редкая птица змееяд. Она занесена в Красную Книгу и ее нет ни в одном из зоопарков страны. Кроме того, в Висимском заповеднике видеокамера засняла «танец» медведя, который пришел вычесать остатки зимнего подшерстка.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Животные#Лиса
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