Под Нижним Тагилом лиса с добычей «нарушала самоизоляцию»

Ранее в Екатеринбург была доставлена редкая птица змееяд. Она занесена в Красную Книгу и ее нет ни в одном из зоопарков страны. Кроме того, в Висимском заповеднике видеокамера засняла «танец» медведя, который пришел вычесать остатки зимнего подшерстка.