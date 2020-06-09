Куйвашев: необходимо усилить охват жителей Свердловской области КТ-диагностикой

Необходимо планировать работу пo усилению охвата жителей Свердловской области КТ-диагностикой. Это нужнo делать не только в Екатеринбургe, но и в межмуниципальных центрах. Опыт и компетенции у нас для этого уже наработаны, сказал глава региона.