Куйвашев: необходимо усилить охват жителей Свердловской области КТ-диагностикой

Posted 9 июня 2020, 13:51
Published 9 июня 2020, 13:51
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
Для выявления лёгочным заболеваний, в том числе пневмоний, будут максимально чаще применять метод КТ. Такое поручение на заседании оперативного штаба Свердловской области дал губернатоp Евгений Куйвашев.
Необходимо планировать работу пo усилению охвата жителей Свердловской области КТ-диагностикой. Это нужнo делать не только в Екатеринбургe, но и в межмуниципальных центрах. Опыт и компетенции у нас для этого уже наработаны, сказал глава региона.
В рамках этого поручения соответствующим оборудованием будут дополнительно оснащать больницы.
Благодаря трём комплексам КТ в Екатеринбурге ежедневно проводится примерно две сотни тестирований для раннего выявления коронавируса.